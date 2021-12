Champions League : Xavi fühlt sich nach Barcelonas Königsklassen-Aus „machtlos“

München Das aus in der Champions League hat den FC Barcelona und Trainer Xavi schwer enttäuscht und Xavi muss nach dem Spiel gegen die Bayern eine ehrliche Bilanz ziehen.

„Es tut weh. Es ist eine harte, sehr traurige Situation“, sagte der 41-Jährige nach dem 0:3 der Katalanen zum Abschluss der Gruppenphase am Mittwochabend beim FC Bayern München. Der einstige Weltklassefußballer beschönigte nichts. „Bayern ist ein besseres Team als wir jetzt gerade. Das ist die harte Wahrheit“, sagte Xavi in der Pressekonferenz nach dem Spiel in der zuschauerlosen Münchner Arena.

Das hoch verschuldete Barça scheiterte in Jahr eins nach dem Wechsel von Topstar Lionel Messi zu Paris Saint-Germain erstmals nach 21 Jahren wieder in der Gruppenphase der europäischen Königsklasse. Im neuen Jahr muss der spanische Verein als Gruppendritter hinter dem FC Bayern und Benfica Lissabon in der Europa League weiterspielen. „Wir sind in der Europa League, das müssen wir durchziehen“, sagte Xavi.