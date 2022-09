Champions League : Wütender Sané erklärt: „Deswegen musste die Flasche leiden“

München Plötzlich flog die Trinkflasche: Und darum musste Torschütze Leroy Sané nach dem Heimsieg des FC Bayern München in der Champions League gegen den FC Barcelona für Aufklärung sorgen.

Der Fußball-Nationalspieler hatte nach seiner Auswechslung beim 2:0 des deutschen Rekordmeisters in der Allianz Arena für Irritationen bei Beobachtern der Szene gesorgt.

Sané klatschte mit dem für ihn in der 80. Minute eingewechselten Mathys Tel ab, dann auch mit Trainer Julian Nagelsmann. Im Anschluss aber warf er sichtlich verärgert seine Trinkflasche auf den Boden und verschwand in die Kabine. „Ich war nicht sauer wegen der Auswechslung“, sagte Sané später in der Mixed Zone.