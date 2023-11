Champions League Wie ein „Fußball-Gott“: Viel Lob für BVB-Abwehrchef Hummels

Nicht zuletzt dank seiner Gala zog der BVB bereits am zweitletzten Spieltag der wohl schwierigsten Champions-League-Gruppe vorzeitig in das Achtelfinale ein. „Es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass wir erwachsener geworden sind. Heute können wir stolz sein“, kommentierte der Nationalspieler. Der Weltmeister von 2014 erinnerte an weniger überzeugende Spiele der Borussia in der Vergangenheit auf europäischer Bühne. „Früher sind wir in solchen Auswärtsspielen - wenn es hart wurde - öfter mal weggebrochen.“