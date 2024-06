Fußball Wie die Champions League in der neuen Saison abläuft

Mit Borussia Dortmund trauert nach der Final-Niederlage in Wembley auch die Frankfurter Eintracht. Weil der BVB verlor, bekommt der hessische Fußball-Bundesligist keinen zusätzlichen Startplatz in der Champions League für die kommende Saison. Die Eintracht muss sich mit der Europa League begnügen. Meister Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart, Bayern München und RB Leipzig sind neben dem BVB in der Champions League dabei.