Champions League Wembley wartet: So kommen BVB-Fans an Tickets

Der Revierclub erhält von der UEFA 25.000 Tickets. Auch der zweite Finalteilnehmer (FC Bayern München oder Real Madrid) bekommt so viele Eintrittskarten. Beim BVB können sich alle volljährigen Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber um Tickets für das Finale im Wembley-Stadion bewerben. Bei den Vereinsmitgliedern muss die Mitgliedschaft vor Beginn dieses Jahres bestätigt worden sein - Fans können also nicht kurzfristig in den Verein eintreten, um Tickets zu bekommen. Die Bewerbung ist vom 8. bis zum 12. Mai um 23.59 Uhr geöffnet. Anschließend werden die Tickets unter den Bewerbern verlost. Das Ergebnis sollen die Fans etwa zwei Tage nach dem Ende des Bewerbungszeitraums erhalten. Der BVB weist darauf hin, dass alle, die sich in diesem Zeitraum beworben haben, die gleichen Chancen haben. Das Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ gilt also ausdrücklich nicht.