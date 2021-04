Champions League : „Weckruf“ für Chelsea: Tuchel fordert Reaktion gegen Porto

Der FC Chelsea von Trainer Thomas Tuchel verlor deutlich in der Premier League. Foto: David Klein/CSM via ZUMA Wire/dpa

London Ausgerechnet vor dem Champions-League-Viertelfinale ist die Sieglos-Serie des FC Chelsea gerissen. Nach Meinung einer Chelsea-Legende kam die erste Niederlage unter Tuchel genau zur richtigen Zeit.

„Wir werden die richtige Reaktion darauf zeigen, denn das ist Sport, und das ist absolut notwendig“, versprach Tuchel mit Blick auf das Champions-League-Duell am Mittwoch, das wegen coronabedingter Reisebeschränkungen nicht in Porto, sondern im spanischen Sevilla ausgetragen wird. Die deftige Klatsche gegen West Brom bezeichnete der 47-Jährige als „einen großen Weckruf“ für das gesamte Team - „mich inbegriffen“.

„Wir können jetzt nicht nach 14 oder 15 Spielen den Kopf verlieren“, warnte Tuchel, „wir können den Spielern nicht das Vertrauen entziehen, das wir in sie haben.“ Wie schon sein Vorgänger Frank Lampard, unter dessen Regie die Torflaute von Werner und dessen deutschem Teamkollegen Kai Havertz begann, warb Tuchel um Geduld mit den teuren Stars. Doch die Zeit drängt für die Blues, die am 17. April im FA-Cup-Halbfinale gegen Manchester City spielen.

In der Liga bahnt sich ein spannender Endspurt um die Qualifikation für die Königsklasse an. Man City steht als Meister so gut wie fest. Manchester United und Leicester City haben gute Aussichten auf die Plätze zwei und drei. Um den vierten Tabellenplatz konkurriert Chelsea (51 Punkte/Platz 5) mit West Ham United (52/4), Tottenham Hotspur (49/6), Liverpool (49/7) und dem FC Everton (47/8), der ein Spiel weniger absolviert hat. Am Ende könnte sogar die Tordifferenz entscheiden.