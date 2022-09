Champions League : Vor Eintracht-Duell: Marseille-Coach appelliert an Fans

Marseille Olympique Marseilles Trainer Igor Tudor hat vor dem als Hochrisikospiel eingestuften Champions-League-Duell mit Eintracht Frankfurt einen Appell an die Fans des französischen Vizemeisters gerichtet.

Mittelfeldspieler Mattéo Guendouzi hofft ebenfalls auf einen reibungslosen Verlauf der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN), nachdem es in der Vorwoche zu heftigen Ausschreitungen beim Conference-League-Spiel OGC Nizza gegen 1. FC Köln gekommen war. „Es gab natürlich die Zwischenfälle in Nizza. Aber das erwarten wir am Dienstag nicht. Unsere Fans wissen, wie sie sich verhalten müssen“, sagte der frühere Bundesligaprofi von Hertha BSC.