Champions League Viel Respekt vor BVB: „Spielen gegen eine große Mannschaft“

Beim großen Favoriten Real Madrid geht man mit großem Respekt vor dem deutschen Gegner Borussia Dortmund in das Champions-League-Finale in London. „Sie verdienen es, in diesem Finale zu sein. Wir haben sehr viel Respekt vor unserem Gegner. Aber wir hoffen, dass morgen alles nach unserem Plan läuft“, sagte der Madrider Trainer Carlo Ancelotti bei der Pressekonferenz des spanischen Meisters im Wembley-Stadion. „Wenn man ein Finale erreicht, liegen Erfolg und Misserfolg so nah beieinander, dass man natürlich auch Sorgen hat, dass es nicht klappen könnte.“