Champions League VfB Stuttgart will gegen Real Madrid unbeeindruckt auftreten

Vor dem größten Spiel seiner bisherigen Trainer-Laufbahn bei Real Madrid möchte sich Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart keinen Träumereien hingeben. „Ich bin mir darüber bewusst, wie besonders dieses Spiel ist“, sagte der Coach vor der Auswärtspartie in Spaniens Hauptstadt am Dienstagabend (21.00 Uhr/Amazon Prime). „Aber ich bin in dem Modus, mich auf das Spiel vorzubereiten - das bin ich wirklich. Ich habe keine Zeit zu schwelgen, und auch ganz sicher nicht während des Spiels.“