Auslosung in Monaco VfB Stuttgart gegen Real Madrid, Juve und PSG gefordert

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat die Königsklasse umfassend reformiert. Statt in Gruppen spielen alle 36 Clubs nun in einer Liga, jeder Verein gegen acht Gegner. Der deutsche Vizemeister spielt bei der Rückkehr in die Königsklasse gegen Paris, Bergamo, Bern und Prag im eigenen Stadion. Gegen das spanische Starensemble aus Madrid, Turin, Belgrad und Bratislava müssen die Schwaben auswärts ran.