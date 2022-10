Champions League : „Verrückte Ereignisse“: Bayern können Barça-Aus besiegeln

Pilsen Das drohende Champions-League-Aus des FC Barcelona und damit von Weltfußballer Robert Lewandowski war nach dem eigenen Einzug ins Achtelfinale auch beim FC Bayern München ein großes Gesprächsthema.

Thomas Müller berichtete nach dem 4:2 des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei Viktoria Pilsen, dass man die „verrückten Ereignisse“ bei Barcelonas 3:3 im Parallelspiel der Gruppe C gegen Inter Mailand noch in der Doosan Arena mitbekommen habe. Die Bayern müssen in zwei Wochen auswärts bei Barça mit dem Ex-Teamkollegen Lewandowski antreten. Man wisse „na klar“, dass man Barcelona dann in die Europa League schießen könne, bemerkte Müller zur Konstellation.