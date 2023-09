Champions League Union fürchtet den Bellingham-Effekt - Gosens: Immer weiter

Findet Union beim Bundesliga-Spiel schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim nicht in die Erfolgsspur zurück, droht die Einstellung der Negativmarke von vier Niederlagen in Serie aus den Geisterfußball-Zeiten des Corona-Lockdowns im Mai 2020. Damals steckte Union Berlin im Abstiegskampf und unterlag gegen Lokalrivale Hertha BSC mit 0:4, was verdeutlicht, wie lang das her ist.