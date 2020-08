Champions League : Tyler statt Timo: Adams feiert historisches US-Tor für RB

Lissabon Den Eintrag in die Soccer-Geschichtsbücher wollte sich Tyler Adams nicht verderben lassen. „Abgefälschte Bälle zählen immer noch richtig - Halbfinale wir kommen!“, twitterte Leipzigs Sieggarant nach seinem RB-Premierentor.

Adams ist ein typisches RB-Produkt. Ausgebildet in der New Yorker Filiale des globalen Brause-Fußball-Netzwerkes kam er zur Rückrunde 2019 nach Leipzig. Über den Azubi-Status ist er noch nicht hinaus. Neun seiner 24 Bundesliga-Partien spielte er über die volle Distanz. In der Champions League stehen nun 63 Joker-Minuten zu Buche und seit Donnerstag ein Millionentreffer in Leipzigs magischer Nacht.