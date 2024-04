Champions League Tuchels größte Bayern-Spiele: „Es gibt nur noch Real Madrid“

„Wir wollen es über die Linie bringen und unser großes Ziel erreichen: Wembley!“, verkündete Tuchel vor dem Hinspiel an diesem Dienstag (21.00 Uhr). Er weiß, dass ein Vorstoß ins Endspiel am 1. Juni in London gegen Borussia Dortmund oder Paris Saint-Germain seine Schaffenszeit in München doch noch in ein ganz anderes Licht rücken würde. Tuchel wäre als Königsklassen-Champion obenauf - und nicht Trainer-Kritiker Hoeneß. „Es würde einiges kompensieren“, gestand Tuchel nach 13 schwierigen und von bitteren Niederlagen geprägten Bayern-Monaten, wenn ein Happy End möglich bliebe.