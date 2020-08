Paris-Coach : Tuchel vor dem Finale: Bayern ist „das höchste Niveau“

Lissabon Trainer Thomas Tuchel betrachtet das erste Champions-League-Finale von Paris Saint-Germain gegen einen in vielen Europapokal-Endspielen erprobten FC Bayern München als „große Herausforderung“.

Die Bayern seien „das höchste Niveau in Europa“, sagte Tuchel am Samstagabend in Lissabon. „Das wird ein hartes Stück Arbeit. Wir fühlen uns aber vorbereitet“, sagte der 46 Jahre alte Tuchel mit Blick auf die Partie am Sonntag (21.00 Uhr) im Estádio da Luz.