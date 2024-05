Champions League Tuchel über Neuer: „Von 10.000 Mal hält Manu den 10.000 Mal“

In der Tat. Neuer war untröstlich über das verpasste Endspiel am 1. Juni in Wembley gegen Borussia Dortmund. „Die Situation war schwer für mich. Ich habe den Ball anders erwartet“, sagte er zum falsch eingeschätzten Schuss von Real-Angreifer Vinicius Junior, den er fangen wollte, aber dann folgenschwer nach vorne auf Torschütze Joselu abprallen ließ.