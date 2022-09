Champions League : Tuchel nach Patzer in Zagreb: „Bin sauer auf mich selbst“

Zagreb Trainer Thomas Tuchel hat sich selbst und die Spieler des FC Chelsea nach dem verpatzten Champions-League-Start in die Pflicht genommen.

„Ich bin sauer auf mich selbst, ich bin sauer über unsere Leistung. Ich habe das nicht kommen sehen“, sagte der 49-Jährige nach dem überraschenden 0:1 der Londoner bei Dinamo Zagreb. „Wir sind klar nicht da, wo wir sein müssen und können. Also liegt es an mir, liegt es an uns, wir müssen Lösungen finden.“ Auch in der englischen Premier League ist Chelsea durchwachsen in die Saison gestartet und hat nach sechs Spieltagen schon zwei Niederlagen auf dem Konto.