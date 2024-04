Champions League Tuchel hadert nicht: „Immer noch ein Fifty-fifty-Spiel“

„Es lohnt sich nicht, lange mit dem Ergebnis zu hadern. Die Ausgangslage ist ganz klar. Wir fahren nach Madrid - and the winner takes it all“, sagte Tuchel in der Allianz Arena. Der Sieger am Mittwoch kommender Woche wird dann ins Endspiel am 1. Juni im Londoner Wembleystadion einziehen.