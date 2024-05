Champions League Tuchel erklärt Wechsel von Kane und Co.: „Alle müssen raus“

Alle Akteure hätten ihr Auswechslung signalisiert. Beim 1:1 war Bayern sogar kurz in Unterzahl, weil Youngster Aleksandar Pavlovic wegen Krämpfen am Spielfeldrand behandelt wurde. Die Personalprobleme und permanenten Ausfällen begleiten die Bayern durch die gesamte titellose Saison. „Wir sind nur am Reagieren und nie am Agieren“, klagte Tuchel nach seiner bittersten Niederlage als Bayern-Coach am Mittwochabend in Madrid.