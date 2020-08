Champions League : Trotz Aus gegen PSG: Bergamo und Italien stolz auf Atalanta

Lissabon/Bergamo 90 Minuten lang wehrt sich Atalanta Bergamo tapfer gegen PSG und Superstar Neymar. Doch die Führung durch Mario Pasalic reicht am Ende nicht. „Wir haben uns schon fast als Sieger gefühlt“, sagt der Coach.

Mit famosen Partien hatte Atalanta der von der Corona-Pandemie so heftig heimgesuchten Industriestadt in der Lombardei phasenweise Ablenkung und Freude geschenkt und mit Platz drei in der Serie A und dem Einzug ins Finalturnier der europäischen Fußball-Königsklasse verzückt. Dass es gegen Paris wegen zwei Gegentoren in der 90. Minute und in der Nachspielzeit knapp nicht reichte, war bitter für den Außenseiter mit dem deutschen Mittelfeldspieler Robin Gosens. „Nicht sooo!“, klagte die Zeitung „Gazzetta dello Sport“ am Donnerstag.