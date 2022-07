Champions-League-Qualifikation : Trainer von Kiew bedauert „Wladimir Putin“-Rufe in Istanbul

Trainer von Kiew bedauert „Wladimir Putin“-Rufe in Istanbul

Istanbul Der Trainer von Dynamo Kiew hat „Wladimir Putin“- Rufe von türkischen Fans beim Spiel gegen Fenerbahce Istanbul bedauert.

In der Partie sei zunächst alles nach Plan gelaufen, „aber wir haben die Fans nicht einkalkuliert, ich habe nicht mit solchen Rufen gerechnet - bedauerlich“, sagte Mircea Lucescu nach Angaben der Zeitung „Fanatik“ nach dem Spiel in Istanbul. An der anschließenden Pressekonferenz nahm Lucescu aus Protest nicht teil. Fenerbahce-Trainer Jorge Jesus äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.