Champions League : Torlos statt Torjubel: Lewandowski erstaunt die Ex-Kollegen

München Robert Lewandowski erlebt in seinem langjährigen Wohnzimmer einen Abend voller Frust. Die ehemaligen Mitspieler und Chefs des FC Bayern wundern sich und warnen zugleich.

Statt an seiner langjährigen Wirkungsstätte über Tore für seinen neuen Arbeitgeber FC Barcelona zu jubeln, erstaunte er die Ex-Kollegen vom FC Bayern am Dienstag mit gleich mehreren vergebenen Chancen.

„Er hat zwei, drei gute Szenen in der ersten Halbzeit. Ich habe mich gewundert, dass er daraus kein Tor gemacht hat“, sagte der Münchner Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach dem 2:0 des FC Bayern im Topspiel der Champions-League-Gruppe C.

In der Allianz Arena, wo Lewandowski im Bayern-Trikot jahrelang am Fließband getroffen hatte, hatte der Weltfußballer vor dem Seitenwechsel wiederholt das Führungstor für die Katalanen verpasst. „Wir können froh sein, dass er den Ball heute nicht so gut getroffen hat“, sagte Bayern-Torschütze Leroy Sané. Der Nationalspieler blickte schon aufs Rückspiel Ende Oktober: „Da dürfen wir ihm diese Räume nicht geben, weil wir wissen, er haut uns die normalerweise rein.“

Neuer: Glück nicht auf Lewys Seite

„Wenn der Knoten am Anfang platzt, kann es ganz anders ausgehen. Das Glück war in den entscheidenden Situationen nicht auf Lewys Seite. Und das war in dem Fall auch unser Glück“, sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Lewandowski habe sich in einem „emotionalen Spiel“ sicher besonders viel vorgenommen und kenne die ehemaligen Mitspieler sehr gut, sagte Neuer. „Aber die Defensivspieler und ich als Torwart kennen den Lewy auch.“