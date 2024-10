Champions League Torjäger Kane bei Bayern-Abschlusstraining dabei

Mit seinem Torjäger Harry Kane hat der FC Bayern München das Abschlusstraining für das Champions-League-Duell bei Aston Villa am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bestritten. Der 31-jährige Engländer musste beim 1:1 im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag nach einem Tritt angeschlagen am linken Knöchel ausgewechselt werden. Bei den für Medien offenen ersten 15 Minuten des Trainings der Münchner war Kane aber ohne sichtbare Einschränkungen mit von der Partie.