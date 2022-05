Champions League : Torhüter Courtois: „Gezeigt, wer der König von Europa ist“

Paris Der überragende Torhüter Thibaut Courtois verspürt nach dem Champions-League-Sieg mit Real Madrid viel Genugtuung.

Der belgische Nationaltorhüter holte erstmals in seiner Karriere den Titel in der Königsklasse. „Ich fühle mich dieses Jahr sehr gut, wir haben gute Arbeit geleistet“, sagte Courtois, der im Stadion fast von seiner gesamten Familie auf der Tribüne unterstützt wurde - mit einer Ausnahme. „Es tut mir leid für meinen Bruder, er heiratet morgen und ich kann nicht dabei sein. Am Montag werde ich bei der standesamtlichen Trauung dabei sein“, sagte er. Courtois wurde nach dem Spiel von der UEFA als „Man of the Match“ ausgezeichnet.