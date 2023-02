Champions League : Terzic über Chelsea-Kumpel: „Beeindruckende Persönlichkeit“

Dortmund Wenn Borussia Dortmund den FC Chelsea heute im Achtelfinale der Champions League empfängt, ist das auch ein Duell zweier Trainer-Kumpels.

„Ich habe Graham kennengelernt im Fußballlehrer-Lehrgang in England“, sagte BVB-Coach Edin Terzic über Chelsea-Trainer Graham Potter. „Das Ganze ging über knapp zwei Jahre. So haben wir regelmäßig Austausch gehabt. Zu der Zeit war er noch Trainer in Schweden. Er ist eine beeindruckende Persönlichkeit, ein fantastischer Trainer.“