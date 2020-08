Nationaltorhüter : Ter Stegen nach 2:8 gegen Bayern: Gibt keine Erklärung

Lissabon Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat sich nach der deutlichen 2:8-Niederlage gegen den FC Bayern im Viertelfinale der Champions League bei den Fans des FC Barcelona entschuldigt.

„Es tut mir wirklich leid, was gestern passiert ist“, schrieb der 28 Jahre alte Fußball-Profi am Tag nach dem Königsklassen-Aus auf Twitter. „Ich bin enttäuscht. Ich will nicht nach Ausreden suchen - weil es keine gibt. Wir müssen definitiv etwas ändern.“