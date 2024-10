Champions League Tah über viele Pflichtspiele: Es muss eingegrenzt werden

In der Debatte um die Belastung von Fußballprofis durch viele Spiele mahnt auch Nationalspieler Jonathan Tah zu mehr Rücksicht. „Ich habe mitbekommen, dass viel darüber geredet wurden, weil immer mehr dazukommt. Und ich kann dem nur zustimmen“, sagte Tah. Er muss am Dienstag drei Tage nach dem Bundesligagipfel beim FC Bayern wieder mit Bayer Leverkusen in der Champions League ran - gegen den italienischen Vize-Meister AC Mailand (21.00 Uhr/DAZN).