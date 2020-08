Bericht „Kicker“ : Supercup mit jeweils 3000 Tickets für Bayern und Sevilla

Nyon Beim Supercup-Spiel zwischen dem Champions-League-Sieger FC Bayern München und dem Europa-League-Gewinner FC Sevilla sollen beide Finalisten nach „Kicker“-Informationen jeweils 3000 Tickets erhalten.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte am 25. August mitgeteilt, dass am 24. September in Budapest mehrere Tausend Fans zugelassen würden. Bis zu 30 Prozent der rund 67.000 Plätze in der Puskás Aréna sollen gefüllt werden, was etwa 20.000 Zuschauer wären.