Fußball „Spieler müssen gehört werden“: Alonso versteht Rodri-Kritik

„Ich verstehe Rodri und andere Spieler. Ich verstehe, dass es einen Moment gibt, in dem die Spieler fühlen, dass es zu viele Spiele gibt“, sagte am Freitag der ehemalige Weltklasse-Profi Alonso. „Die Spieler müssen gehört werden, sie müssen an diesen Entscheidungen teilhaben. Weil wir alle guten Fußball wollen.“ Rodri habe „total Recht“.