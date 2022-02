Champions League : Spiel gegen Bayern: Salzburg darf Stadion voll auslasten

Karim Adeyemi und seine Mitspieler von Red Bull Salzburg können gegen den FC Bayern München in einem vollen Stadion spielen. Foto: Krugfoto/APA/dpa

Berlin Der österreichische Fußball-Serienmeister Red BullSalzburg darf im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen den FC Bayern München vor vollen Zuschauerrängen spielen.

Bis zu 30.000 Fans können am 16. Februar (21.00 Uhr) wieder in die heimische Red Bull Arena, wie der Verein mitteilte. Das geht, weil am Dienstag die Bundesregierung die Personenobergrenze bei Freiluftveranstaltungen ab 12. Februar aufgehoben hat und somit die Vollauslastung des Stadions möglich ist.