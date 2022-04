Champions League : Spanische Medien: Lob für Villarreal - Erstaunen über Bayern

Madrid Der FC Villarreal hat den Favoriten FC Bayern München im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals mit 1:0 bezwungen. Dazu schreibt die spanische Presse:

„Mundo Deportivo“: „Villarreal hat ein großartiges Spiel gezeigt und war jederzeit auf der Höhe, um gegen die Bayern-Mannschaft zu bestehen. Die Fans träumen nun, in München eine der größten Leistungen ihrer Geschichte zu vollenden.“

„AS“: „Bayern, ja die Bayern hat es bei Villarreal erwischt. Eine Abwehr aus Granit, die Müller und Lewandowski wie Lehrlinge aussehen ließ. Diese Nacht wird in der Stadt Castellón in die Geschichte eingehen. Großeltern werden davon noch in vielen Jahren ihren Enkeln erzählen.“