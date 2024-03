Champions League Spanier Olmo vor einem besonderen Abend im Bernabéu

„Das ist das erste Mal, dass ich die Gelegenheit habe, etwas ganz Besonders in meinem Heimatland. Ich bin sehr motiviert. Ich möchte jetzt hier in Spanien zeigen, was ich drauf habe“, sagte Olmo vor dem heutigen Königsklassen-Duell (21.00 Uhr/DAZN) bei Real und betonte: „Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen.“