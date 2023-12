Champions League Später Jubel bei Schmidt und Benfica

Salzburg · Benfica Lissabon und sein deutscher Coach sichern sich in letzter Minute das Überwintern in der Europa League. Für Neapel und Kopenhagen geht es sogar in der Champions League weiter.

12.12.2023 , 23:19 Uhr

Roger Schmidt darf mit Benfica Lissabon nach einer verkorksten Champions-League-Saison immerhin in der Europa League weitermachen. Der deutsche Trainer setzte sich mit Portugals Fußball-Meister mit 3:1 (2:0) beim FC Salzburg durch und rückte dadurch noch auf den dritten Platz der Gruppe D vor. Dieser berechtigt ab dem kommenden Jahr zur Teilnahme an der Europa League. Für die Österreicher dagegen ist die Saison im Europapokal vorbei. Neapel und Kopenhagen im Achtelfinale Der SSC Neapel und der FC Kopenhagen haben es dagegen ins Achtelfinale der Champions League geschafft. Der italienische Meister setzte sich mit 2:0 (2:0) gegen den SC Braga durch. Kopenhagen machte mit einem 1:0 (0:0) gegen Galatasaray Istanbul den Einzug in die K.o.-Phase des Wettbewerbs perfekt. Ángel Di María (32. Minute) und Rafa Silva (45.+1) hatten Roger Schmidts Team in Salzburg zunächst auf Kurs Europa League gebracht. Doch dann verkürzte Luka Sučić (57.) für die Gastgeber. Nur ein Erfolg mit zwei Toren sicherte Benficas Überwintern in Europa - und der entscheidende Treffer gelang dem eingewechselten Arthur Cabral in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Für Neapel geht es sogar in der Königsklasse weiter. Ein Eigentor von Serdar Saatci (9.) sowie der nigerianische Topstürmer Victor Osimhen (33.) sorgten für den souveränen Erfolg gegen Braga und sicherten damit den zweiten Platz, der zur Teilnahme am Achtelfinale berechtigt. In die K.o.-Phase der Königsklasse schaffte es überraschend auch Kopenhagen. Lukas Lerager (58.) machte mit seinem Tor gegen Galatasaray den Einzug in die nächste Runde perfekt. © dpa-infocom, dpa:231212-99-275429/3

(dpa)