Champions League : Sonderlob für ter Stegen nach starkem Comeback

Barcelonas Torhüter Marc-Andre ter Stegen (r) in Aktion. Foto: Joan Monfort/AP/dpa

Barcelona Nationalspieler Marc-Andre ter Stegen hat nach seinem überzeugenden Comeback im Tor des FC Barcelona ein Sonderlob von Trainer Ronald Koeman bekommen.

„Unser Torwart Marc war perfekt heute und er hat ein weiteres Mal gezeigt, dass wir einen guten Torwart haben“, sagte Koeman nach dem 2:1 in der Champions League gegen Dynamo Kiew. „Er hat seine Qualitäten heute Abend gezeigt.“

Der 28 Jahre alte ter Stegen hatte wegen einer Operation am Knie seit dem 2:8 gegen den FC Bayern München beim Finalturnier der Champions League keine Partie mehr für Barcelona absolviert. „Ich bin sehr glücklich, ich könnte nicht glücklicher sein darüber, wieder auf dem Feld zu sein und das mit einem Sieg. Das ist ein gutes Comeback“, sagte ter Stegen dem vereinseigenen Fernsehsender am Mittwochabend. „Für das Gefühl ist das sehr gut.“ Der Club steht mit neun Punkten an der Spitze der Gruppe G vor Juventus Turin.