Champions League : Son gibt Frankfurt „den Rest“ - Hoffnung trotz Niederlage

London Im modernen Londoner Stadion hat Frankfurt mit den herausragenden Son und Kane mächtig zu kämpfen. Chefcoach Glasner ist trotz der Niederlage stolz. In der Abwehr muss er aber improvisieren.

„Wenn Son 36 Kilometer pro Stunde laufen kann und unsere Verteidiger 32 - dann wird er vorne sein“, sagte der Chefcoach von Eintracht Frankfurt nach der 2:3-Niederlage gegen Tottenham Hotspur in der Champions League. Der Südkoreaner Son und Harry Kane hatten die Hessen in einer turbulenten Partie am Mittwochabend zeitweise vorgeführt - doch kurz vor Schluss wurde es trotz drückender Spurs-Überlegenheit und Platzverweis gegen Frankfurts Tuta noch einmal eng.