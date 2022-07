Champions-League-Finale : Senat: Versagen und Versäumnisse führten zu Stadion-Chaos

Chaos am Stade de France: Liverpool-Fans versuchten sich Zugang zum Königsklassen-Endspiel zu verschaffen. Foto: David Klein/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Paris Nach dem Chaos am Stade de France rund um das Champions-League-Finale Ende Mai hat der französische Senat nach einer Untersuchung ein vernichtendes Urteil gefällt.

Eine Vielzahl von Faktoren sei falsch eingeschätzt worden, so dass das Fußball-Endspiel in einem Fiasko geendet habe. In einem unklaren Zusammenhang habe sich niemand verantwortlich gefühlt. Die Sicherheit der Fans sei nicht genügend gewährleistet gewesen. Die Ursache für das Scheitern seien falsche Entscheidungen der Polizeipräfektur und nicht die Anwesenheit der britischen Fans am Stadion gewesen.