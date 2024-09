Champions League Schmerz, lass' nach: VfB und Karazor heiß auf Königsklasse

„Den Schlag spüre ich noch“, sagte Karazor, der beim 2:2 beim VfL Wolfsburg am Samstag von Gegenspieler Maximilian Arnold am Knöchel getroffen worden war. Doch das soll ihn nicht davon abhalten, auch gegen Prag wieder vorneweg zu marschieren und sich in jeden Zweikampf zu werfen. Er werde wohl mit einem Tapeverband spielen, kündigte Stuttgarts Anführer an. Die Partie sei eine „sehr, sehr große Sache“ für alle beim VfB - ob auf oder neben dem Rasen. Man wolle ein ähnliches Gesicht zeigen wie vor zwei Wochen in Madrid.