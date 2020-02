Nach Bayerns 3:0-„Träumchen“ : Rummenigges klare Botschaft an Flick

London Hansi Flick meistert mit dem nächsten großen Bayern-Auftritt in London den ultimativen Eignungstest als Trainer des Rekordmeisters. Das starke „Statement“ gegen Chelsea forciert die Titelambitionen.

Nach dem nächsten großen Sieg des FC Bayern in London hat Karl-Heinz Rummenigge beim nächtlichen Bankett mit einer Botschaft an Hansi Flick überrascht.

Rummenigge überreichte Flick nach dem praktisch schon vor dem Rückspiel am 18. März in München gebuchten Viertelfinal-Ticket nachträglich ein Geschenk zum 55. Geburtstag mit den vielsagenden Worten: „In dem roten Päckchen ist ein Stift. Und mit Stiften unterschreibt man bei Bayern München manchmal auch Papiere.“

Flick hatte zuvor in den 90 Minuten an der Stamford Bridge, wo bis zum Dienstagabend noch keine deutsche Mannschaft gewonnen hatte, den ultimativen Eignungstest als Bayern-Coach eindrucksvoll bestanden. „Die Mannschaft hat die Vorgaben super umgesetzt“, lobte er seine Spieler, die als Kollektiv nahezu perfekt harmonierten und in den Torschützen Serge Gnabry (51./54.) und Robert Lewandowski (76.), der an allen drei Treffern beteiligt war, gleich zwei Matchwinner hatte.