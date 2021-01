Champions League : Rummenigge: UEFA erwägt „Week of Football“

Karl-Heinz Rummenigge kann sich eine Week of Football in der Champions League vorstellen. Foto: Tom Weller/dpa-Pool/dpa

München Die Champions League könnte Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zufolge ein neues Aussehen bekommen.

Wie der 65-Jährige bei fcb.tv sagte, gibt es Überlegungen im Europäischen Fußballverband (UEFA) für eine „Week of Football“. In Anlehnung an das Finalturnier in Lissabon im vergangenen Sommer könnten beide Halbfinale sowie das Endspiel in nur einer Stadt veranstaltet werden. Man wolle dabei „ein bisschen nach dem Vorbild Super Bowl“ in den USA gehen. „Das hört sich meiner Meinung nach gut an“, befand Rummenigge.