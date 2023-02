Champions League : Rückkehr bei Chelsea? Adeyemi will es „versuchen“

Sinsheim Der verletzte Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi will im Idealfall bereits im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League wieder für Borussia Dortmund auflaufen.

Nach dem vor einer Woche im Heimspiel gegen Hertha BSC erlittenen Muskelfaserriss gehe es ihm „so weit gut, ich mache gute Fortschritte“, berichtete der Offensivspieler: „Aber um das Spiel bestreiten zu können, muss ich natürlich 100 Prozent fit sein.“ Das Auswärtsspiel am Samstag bei der TSG Hoffenheim sah Adeyemi nur am Fernseher.

Stärkere Fokussierung

Seine bis zur Verletzung beeindruckende Leistungssteigerung im neuen Jahr erklärte der Jungstar mit einer stärkeren Fokussierung. „Neues Jahr, neues Glück - so habe ich mich fokussiert und vom ersten Zeitpunkt an Gas gegeben“, sagte der frühere Profi von Red Bull Salzburg, der sich erst an das höhere Niveau in der Bundesliga anpassen musste: „Für einen jungen Spieler ist es nicht so einfach, direkt so einen Sprung zu machen.“