RB Leipzig Rose widerspricht RB-Boss Mintzlaff: „Keine Lücke gesehen“

Marco Rose hat die Forderungen von Oliver Mintzlaff hinsichtlich der Ansprüche und Ambitionen bei RB Leipzig unterstrichen - widerspricht dem Red-Bull-Geschäftsführer aber in einer Sache. „Ich weiß nicht, wo die Lücke in den letzten zwei Jahren für uns da war“, sagte der RB-Cheftrainer vor dem Champions-League-Spiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) und fügte an: „Wo ich hier herkam, hatten wir fünf Punkte und erreichten dann noch die Champions League. In der Saison danach haben wir fünf Spieler abgegeben.“