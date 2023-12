Champions League Rose stärkt Blaswich und sieht keinen Gulacsi-Abschied

Der ungarische Nationaltorhüter hat das Ziel, bei der EM in Deutschland dabei zu sein. Dafür benötigt er Spielpraxis, die er in Leipzig wohl nicht bekommen wird. Rose sieht den Routinier trotzdem auch in der Rückrunde in Leipzig. „Es gibt überhaupt keine Anzeichen, dass Pete in irgendeiner Form darüber nachdenkt, was Neues zu machen“, sagte der Coach. „Da können wir leider keine Schlagzeilen liefern.“