Fußball Rolfes: Champions-League-Modus stärkt Spitzenclubs

Zukünftig wird in der Champions League eine Art Ligensystem mit noch mehr Partien anstelle der bisherigen Gruppenphase gespielt. In dieser Saison sind neben Leverkusen der FC Bayern München, der VfB Stuttgart, Borussia Dortmund und RB Leipzig dabei. „Man sieht in anderen Ländern: Eine attraktive Spitze entsteht nur, wenn vier, fünf Clubs sehr regelmäßig in der Champions League spielen. Nur so ist es möglich, die deutsche Meisterschaft für längere Zeit offener zu halten“, meint Rolfes.