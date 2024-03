Champions League Respekt von Don Carlo: Leipzig muss „ans Limit gehen“

Ein Spanier will bei RB für besondere Impulse sorgen. „Es ist ein besonderes Szenario, das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League hier im Santiago Bernabéu Stadium. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen“, sagte der spanische Nationalspieler Dani Olmo, der in der Jugendakademie La Masia beim FC Barcelona ausgebildet wurde. „Es ist das erste Mal, dass ich Gelegenheit habe, hier in meinem Heimatland zu sein und hier im Bernabéu zu sein. Ich fühle mich sehr gut, bin sehr motiviert“, sagte Olmo.