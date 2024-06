Champions League Rekordmann Kroos: Titel bedeutet „unfassbar viel“

Sein sechster Triumph in der Champions League bedeutet Nationalspieler Toni Kroos „unfassbar viel“. Natürlich habe er sich mit diesem Sieg verabschieden wollen, sagte der 34-Jährige nach dem 2:0 mit Real Madrid in London gegen Borussia Dortmund im ZDF-Interview. „Gott sei Dank hat es geklappt.“ Kroos beendet nach der EM (14. Juni bis 14. Juli) seine lange und enorm erfolgreiche Karriere. Das Finale in Wembley war sein letztes Pflichtspiel im Trikot der Königlichen.