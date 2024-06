Champions League Rekord zum Abschied: Kroos geht als Real-Legende

Wenn man so will, gab es an diesem historischen Abend in Wembley nicht nur einen deutschen Verlierer. Dass der BVB in einem großen Finale Real Madrid unterliegt - damit hatte jeder gerechnet. Aber dass der FC Bayern München einst ziemlich selbstgewiss den Champions-League-Rekordspieler Kroos (2014) und den Champions-League-Rekordtrainer Ancelotti (2017) ziehen ließ, sieht in der Rückschau immer schlechter aus.