Champions League Reals Ancelotti warnt vor Leipzig: „Noch nicht entschieden“

Zu einem möglichen Einsatz von Rüdiger am Mittwoch in der Startelf sagte der Coach: „Ich will nichts verraten. Ich habe außerdem auch noch einige Zweifel. Das Paar Tchouameni-Rüdiger kam (beim 2:2 am Samstag im Ligaspiel beim FC Valencia) zustande, weil Nacho nicht trainiert hatte und leicht angeschlagen war. Jetzt steht Nacho wieder zur Verfügung und hat die gleiche Chance, in der Startelf zu stehen.“