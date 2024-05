Champions League Real-König Kroos und seine geheimen Sommerpläne

Kroos genießt gerade jeden Tag, seine Zukunft über den Sommer hinaus lässt er weiterhin offen. Verlängerung bei Real? Karriereende? „Wir sind jetzt in einer Phase, wo es um alles geht. Da geht's, ehrlich gesagt, nicht um Einzelne. Es ist noch nichts entschieden“, sagte er am Dienstagabend. Vielmehr freue er sich jetzt „auf viel in den nächsten Wochen“. Der erfolgreichste deutsche Fußballer will unbedingt noch einmal ins Champions-League-Finale und dann am 1. Juni in Wembley zum sechsten Mal den Henkelpott in den Händen halten.