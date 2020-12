Champions League : Real droht erstmals Vorrunden-Aus - Liverpool Gruppensieger

Schachtjors Dentinho (M) feiert seinen Treffer zur 1:0-Führung gegen Real Madrid mit den Mitspielern. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Berlin Rekordsieger Real Madrid droht erstmals in der Club-Historie das Aus in der Champions-League-Gruppenphase. Die Königlichen verloren überraschend gegen Schachtjor Donezk in Kiew 0:2 (0:0) und rutschten damit auf den dritten Tabellenplatz ab.

Schon im Hinspiel hatten die Ukrainer, die gegen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach zwei deutliche Pleiten kassiert hatten, einen überraschenden Sieg in Madrid gefeiert.

Bei zuvor 24 Teilnahmen in der Königsklasse hatte es Real immer mindestens bis ins Achtelfinale geschafft. Im abschließenden Gruppenspiel trifft die Mannschaft von Zinedine Zidane auf Gladbach, das 2:3 gegen Inter Mailand verlor. Mit einem Sieg würde Real an der Borussia vorbeiziehen.

Der FC Liverpool sicherte sich den Gruppensieg in der Staffel D durch einen 1:0 (0:0)-Erfolg über Ajax Amsterdam. Curtis Jones erzielte in der 58. Minute den Siegtreffer für die Reds, die neben anderen Verletzten auch Torhüter Alisson Becker ersetzen mussten. Laut Trainer Jürgen Klopp fällt der Keeper wegen einer Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zehn bis 14 Tage aus. In der Gruppe C steht der FC Porto nach dem 0:0 gegen Manchester City ebenfalls als Achtelfinalist fest. Das City-Team von Trainer Pep Guardiola ist vorzeitig Gruppensieger.

In der Münchner Gruppe A hat sich RB Salzburg im Kampf um das Überwintern auf internationaler Bühne zurückgemeldet. Die Österreicher siegten bei Lokomotive Moskau 3:1 (2:0) und verdrängten damit die Russen vom dritten Tabellenplatz. Der deutsche U21-Nationalspieler Mergim Berisha erzielte die ersten beiden Tore für Salzburg.

Salzburgs Mergim Berisha (2.v.l) feiert sein Tor zum 1:0 bei Lokomotive Moskau mit seinen Teamkollegen. Foto: Maxim Shemetov/REUTERS POOL/AP/dpa

Portos Matheus Uribe kämpft mit Fernandinho (r) von Manchester City um den Ball. Foto: Luis Vieira/AP/dpa

Marseilles Torwart Simon Ngapandouentnbu (M) hält einen Schuss von Youssef El-Arabi (r) von Olympiakos Piräus. Foto: Daniel Cole/AP/dpa

Alexander Scholz vom FC Midtjylland (M) feiert sein Tor zum 1:0 bei Atalanta Bergamo. Foto: Stefano Nicoli/LaPresse/AP/dpa

Curtis Jones feiert sein Tor für den FC Liverpool. Foto: Paul Ellis/Press Association/dpa