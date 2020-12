Champions League : RB Leipzig startet ohne echten Stürmer gegen Manchester

Leipzig Julian Nagelsmann startet mit RB Leipzig ohne gelernten Stürmer ins entscheidende Gruppenspiel der Champions League gegen Manchester United.

In der Spitze spielt am heutigen Dienstagabend Dani Olmo vor Christopher Nkunku und Emil Forsberg. Nach der 0:5-Pleite im Old Trafford setzt Nagelsmann im Rückspiel zunächst auf eine Dreierkette. „Wir haben das Personal so ausgewählt, dass wir ohne Probleme auf vier (Abwehrspieler) gehen können, dass wir flexibel sind“, sagte Trainer Julian Nagelsmann kurz vor dem Anpfiff bei Sky.